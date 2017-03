RUSINEA ISTORICA pe care Stanciu si Chipciu trebuie sa o repare! Cum a fost umilita Anderlecht de Man.United cu 10-0!

Stanciu si Chipciu au avut parte de o tragere criminala in Europa League: vor intalni Manchester United.

Jucatorii romani de la Anderlecht se pregatesc pentru cel mai tare duel din acest sezon, cel cu echipa lui Mourinho, Pogba si Zlatan Ibrahimovic.

Anderlecht are o istorie rusinoasa cu United. In urma cu 60 de ani, belgienii piedeau cu 0-10 pe Old Trafford, dupa ce pierdusera meciul tur de pe teren propriu cu 0-2.

Era sezonul 1956-1957, iar echipa legendarului Matt Busby facea legea in Europa in acea perioada. "Noi aveam ceva emotii pentru ca nu jucam pe Old Trafford, ci pe Maine Road pentru ca Old Trafford nu avea nocturna in acea perioada. Plouase mult, iar conditiile nu erau bune. Totusi, nu trebuia sa ne facem griji. Baietii s-au impus cu 10-0, un scor ce parea imposibil inaintea partidei. Anderlecht nu era o echipa slaba. Belgia avea o nationala puternica, iar Anderlecht era campioana. Dar noi am jucat pur si simplu foarte bine! Jucatorii erau in forma, dar chiar s-au intrecut in acea seara. De fapt, a fost cea mai frumoasa demonstratie de joc de echipa pe care l-am vazut vreodata la un meci de fotbal", spunea Matt Busby, fostul antrenor al lui Manchester United, omul care a adus 5 titluri pe Old Trafford si Cupa Campionilor.