Rivaldo, motivatia SUPREMA pentru jucatorii lui Dinamo inaintea meciului URIAS cu Bilbao! Ce mesaj a postat pe net

Rivaldo a venit ieri in Romania pentru a fi alaturi de fiul sau la meciul cu Athletic Bilbao!

Superstarul brazilian a postat pe Instagram doua imagini. In prima, apare alaturi de fiul sau, iar in cea de-a doua e in centrul stranierilor de la Dinamo. Rivaldo a discutat cu jucatorii si i-a incurajat inaintea celui mai important meci al 'cainilor' din ultimii 10 ani.