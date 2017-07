Rezultat SOC intre Bayern si Milan la pauza! Cat este scorul in ultimul amical al italienilor inaintea duelului cu CSU Craiova

Steaua - Plzen, in direct la ProTV, marti de la 20:30.

Milan o demoleaza in prima repriza pe campioana Germaniei, Bayern Munchen. Noua achizitie, Frank Kessi, a deschis scorul inca din minutul 14 pentru Milan. A venit apoi randul pustiului Patrick Cutrone sa iasa in evidenta! Jucatorul de 19 ani crescut de Milan a reusit o dubla in minutele 25 si 43!

La Bayern au jucat multe nume grele precum Lewandowski, Muller, Ribery, Hummels sau Alaba, nelipsind nici cel mai scump jucator transferat de Bayern, Tolisso.

Amicalul lui Milan din China contra lui Bayern este ultimul test inaintea meciului tur cu CSU Craiova de joia viitoare.