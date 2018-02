Revine dupa 10 ani de la miracolul de pe Olimpico? Stancioiu ar putea incepe titular meciul cu Lazio: a fost in poarta CFR-ului la victoria URIASA cu Roma

Lazio - Steaua, joi, ora 20:00, in direct la ProTV.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00! Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

""Messi al portarilor" cum ziceam, m-am inselat si cu asta-basta. M-am convins, nu trebuie sa imi mai spuna nimeni nimic", a fost declaratia lui Gigi Becali dupa deby-ul cu Dinamo. Steaua a reusit sa obtina o remiza, scor 2-2, la ultima faza a meciului, dar tanarul Andrei Vlad a gresit grav la golul 2 al dinamovistilor si are partea sa de vina si la prima reusita a "cainilor".

Patronul Stelei a recunoscut ca a gresit atunci cand l-a cedat pe titularul Nita la mijlocul sezonului si a mizat totul pe tanarul Andrei Vlad. Becali a anuntat deja ca va miza pe Stancioiu in urmatoarele meciuri de campionat si cauta deja un alt portar.

Este posibil ca si la meciul decisiv cu Lazio, returul de pe Olimpico, tot experimentatul Stancioiu sa fie trimis in poarta. Vlad a facut un meci mare pe Arena Nationala, in victoria cu 1-0, insa returul din Italia conteaza pentru calificarea in optimi si poate aduce 2 milioane de euro in conturile Stelei.

Stancioiu a mai fost in poarta la o alta "minune" a romanilor pe Olimpico din Roma. In 2008, Stancioiu era in poarta CFR-ului la victoria incredibila a clujenilor in fata celor de la Roma, scor 2-1, in grupele UEFA Champions League. Culio, cu o dubla, a fost omul care a scris istorie pentru CFR.