Reusita incredibila a lui Florinel Coman! Patru adversari n-au inteles nimic din faza, stelistul a driblat portarul si a marcat! VIDEO

Steaua era calificata in primavara Europa League in urma rezultatelor de la pauza din grupa.

Florinel Coman a fost unul dintre cei mai periculosi jucatori ai Stelei in prima repriza de pe National Arena cu Hapoel Beer Sheva, reusind sa marcheze in minutul 31 al partidei un gol cu adevarat incredibil! In faza premergatoare, Coman ratase o ocazie uriasa din centrul careului.

Coman a urmarit extraordinar o mingea care se dorea a fi pentru Alibec, insa atacantul Stelei a fost faultat. Trei fundasi si portarul celor de la Hapoel s-au invitat reciproc sa ia mingea trimisa de Budescu, insa Coman a fost mai rapid, a driblat portarul si a deschis scorul!

Hapoel a egalat 7 minute mai tarziu insa, cum la Plzen era 3-1 pentru Viktoria cu Lugano la pauza, Steaua era calificata in acel moment in 16-imile Europa League.