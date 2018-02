"Respect, Fane Radu!" Gestul URIAS facut de fostul dinamovist pentru un suporter stelist. FOTO

Stefan Radu, UMANITATE peste rivalitate. Radu nu i-a uitat nici pe dinamovistii lui care vor sa-l sa-l sustina pe Arena Nationala.

Plecat de 10 ani in Italia, Stefan Radu s-a intors la Bucuresti pentru meciul stelistilor cu Lazio. Desi a jucat la marea rivala, Radu se bucura si de respectul stelistilor care au pornit o campanie de ajutotare a unui fan bolnav de cancer, Aurel Petre, cunoscut in peluza sub numele de Rica.

Cativa suporteri stelisti au fost la derby-ul Roma – Lazio si prin intermediul lui Stefan Radu au primit tricouri de la jucatorii ambelor echipe rivale. Radu Stefan, Immobile, Lobont, Nainggolan si Kolarov le-au daruit tricourile de joc, iar acestea au fost scoase la vanzare, banii obtinuti la licitatie fiind directionati pentru ajutorarea lui Rica.

Radu Stefan le-a daruit un tricou si fanilor dinamovisti care strang bani pentru Dan Cucu, prietenul lor din peluza care trece prin momente grele.

Fundasul lui Lazio a facut un gest frumos si pentru angajatii de rand de la clubul Dinamo, oameni pe care i-a cunoscut in perioada in care a jucat in Stefan cel Mare. Astazi, Radu le-a impartit invitatii la meci dinamovistilor care vor sa mearga la meciul de pe Arena Nationala.

As zice ca nu e chiar rupt de Romania baiatul asta, chiar daca nu mai vine, din diverse motive, la echipa nationala.

Autor: Sorin Ristea, editor sport.ro