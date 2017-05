Reactia lui Mourinho dupa ce Hategan i-a dat rosu direct lui Bailly in minutul 86. Ce mesaj a avut la final

United s-a calificat in finala Europa League.

Brigada de arbitri condusa de Hategan aseara, in semifinala Europa League dintre Man United si Celta, a avut un final de meci teribil.

Lucrurile au degenerat dupa ce Celta a egalat la 1 si a venit al doar un gol de calificare. Jucatorii s-au luat la bataie, Bailly vazand rosu direct dupa ce si-a lovit un jucator cu pumnul, iar Roncaglia a vazut si el cartonas rosu pentru incident.

Hategan a anulat si un gol al lui United in prelungiri, pentru fault in atac, decizie corecta insa a romanului. Lucrurile au fost la un punct sa explodeze in minutul 96, cand Celta a ratat o ocazie monumentala!

Intrebat dupa meci ce parere are de cartonasul rosu primit de Bailly de la Hategan, in finalul meciului, Mourinho nu l-a acuzat deloc pe arbitrul roman: "Nu am vazut incidentul, dar Bailly a fost foarte emotional pe final. Unii se controleaza mai bine ca altii, nu ai ce sa ii faci. Cred ca a fost pacalit de Roncaglia, care nu e prima data cand face asa ceva, Bailly a fost naiv".