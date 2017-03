"Aia e!" Cum a reactionat Chipciu cand a aflat ca va intalni Manchester United in Europa League. VIDEO

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Anderlecht, echipa romanilor Stanciu si Chipciu, a picat cu cel mai tare adversar posibil in sferturile de finala ale UEFA Europa League. Formatia belgiana se va duela cu Manchester United.

Singurii romani ramasi in competitie, Stanciu si Chipciu se vor duela cu Ibrahimovic, Pogba si Mourinho. Dubla va avea loc pe 13 aprilie (turul), respectiv 20 aprilie (returul).

Chipciu a aflat de la jurnalisti, in timpul unui interviu acordat pe aeroport de adversara lui Anderlecht din Europa League. "Aia e!", a spus mijlocasul roman.

"O sa fie un meci foarte frumos. Ma bucur ca am picat cu asemenea echipa, sunt jucatori foarte mari acolo. E o experienta frumoasa sa joci in sferturile de finala cu Manchester United, e un lucru mare. Eu am mai jucat in optimi cu Chelsea, dar Manchester e Manchester", a declarat Alexandru Chipciu.