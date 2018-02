Reactia lui Budescu dupa victoria Stelei si ocazia colosala ratata pe final. Ce a spus BIJUTIERUL Stelei

Steaua 1-0 Lazio | Constantin Budescu, unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, a vorbit la PRO X la finalul partidei de pe National Arena.

"E important ca nu am primit gol acasa. In acelasi timp, e bine ca am castigat. Puteam sa facem 2-0, din pacate am ratat acea faza. Mi-am facut mingea prea lunga.

Dar si ei au avut ocazii si puteau inscrie.

Cred ca e un rezultat bun.

Ne-am simtit foarte bine, ne dorim ca atmosfera sa fie asa la fiecare meci, pentru ca aceasta atmosfera transforma si jocul. Fotbalul e mult mai frumos cu fanii la stadion.

Toti jucatorii nostri au fost la inaltime, ne-am depasit limitele si cred ca am facut unul dintre cele mai bune meciuri de cand sunt eu la Steaua.

Sansele sunt inca 50-50%, pentru ca vom avea un meci foarte greu pe Olimpico, in fata atator fani. Eu cred ca putem obtine calificarea acolo.

Am trecut de primele doua meciuri, cu CFR si Lazio, mai avem cu Dinamo si returul de la Roma. Avem nevoie de victorie cu Dinamo, in weekend.

Glume de cantonament, de plictiseala i-am spus Nicu Ceausescu lui Vlad. Apoi baietii s-au amuzat si asa i-a ramas porecla.

Vlad e din ce in ce mai bine, a inteles din greselile facute si cu siguranta va ajunge un portar mare", a spus Constantin Budescu la PRO X.