Reactia italienilor dupa infrangerea in fata Stelei! Ce a spus unul dintre cei mai importanti oameni ai lor

Steaua 1-0 Lazio | Gnohere a inscris unicul gol al partidei. Lucas Leiva, mijlocasul brazilian al lui Lazio, a vorbit la finalul partidei.

"E un rezultat greu. Cred ca am fi meritat un egal, dar sunt convins ca putem schimba soarta calificarii la retur. Stiam ca va fi o atmosfera nebuna.



Cred ca meritam un gol, pentru ca am avut ocazii mari. Am avut o bara in prima repriza.

Mai avem 90 de minute de jucat si putem intoarce soarta calificarii.

Trebuie sa credem in continuare, sa ne recuperam si sa luptam la retur.



In Serie A suntem la un punct de UCL, ne luptam. Avem o echipa puternica. Luam meci cu meci si vrem sa performam si in Serie A, si in Europa League", a spus Lucas Leiva, mijlocasul lui Lazio.