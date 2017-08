Ramane in Serie A? "Mertens" de Oltenia a impresionat pe San Siro: "O placere pentru ochi, picioare fine!"

Baluta n-a marcat pe San Siro, dar a fost remarcat de celebrul ziar Gazzetta dello Sport!

Alexandru Baluta se impune la 23 de ani ca unul dintre cei mai buni jucatori din Romania. Capitan la Craiova, Baluta a marcat 3 goluri in aceast sezon, niciunul insa in poarta milanezilor.

Chiar si asa, italienii il compara cu Dries Mertens, belgianul lui Napoli. Baluta a primit nota 6,5 cea mai mare din echipa Craiovei, din partea celui mai citit ziar de sport din Italia.

"Picioare fine si ganduri rafinate. Mertens de Romania e o placere pentru ochi si spirit. Artificiul tehnic de la faza in care Mitrita a scapat singur spre gol a fost de superclasa. A incercat sa elibereze spatii ca un fals 0 si a avut o viteza in plus fata de ceilalti colegi", scrie Gazzetta dello Sport.

Gigi Becali a oferit deja 3 milioane de euro pentru transferul lui Baluta, insa a fost refuzat de presedintele oltenilor, Marcel Popescu. "Poate vara viitoare, acum nu mai pleaca nimeni", a raspuns acesta.