"Putem avea sperante!" Reactia lui Contra dupa ce FCSB a picat cu Lazio in 16-imile Europa League

Stelistii n-au avut noroc la tragerea la sorti si au picat cu una dintre cele mai grele adversare din competitie, Lazio.

Cosmin Contra e de parere ca FCSB are sansa ei in Europa League, in ciuda rezonantei pe care o are numele adversarei.

"O echipa foarte buna, cu jucatori extraoridinari! O echipa solida din toate punctele de vedere. E o tragere grea pentru FCSB."

"Sunt super ofensivi, dar la meciul la care am asistat, cu AS Roma, au fost pusi in dificultate (n.r. AS Roma s-a impus cu 2-1). Vor fi meciuri diferite. E o echipa super ofensiva, cu jucatori foarte buni de la mijloc in sus. Marcheaza foarte multe goluri si sunt foarte agresivi. Nu stiu daca poate sa fie o referinta meciul vazut de mine, cu AS Roma. Sunt convins ca Dica o va studia foarte bine pe Lazio si va pregiti meciul foarte bine."

"E un meci Lazio - FCSB. Nu va juca Stefan Radu singur contra celor de la FCSB. El e un jucator important al lor, dar au un lot extrem de puternic. Lazio e favorita din punctul meu de vedere, dar in anii anteriori FCSB a mai eliminat echipe puternice, deci putem avea sperante", a spus Contra la TelekomSport.