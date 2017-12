"Puteam intalni o echipa si mai faimoasa, dar trebuie sa le respectam traditia". Ce spune directorul sportiv al lui Lazio despre Steaua

Igli Tare, directorul sportiv al lui Lazio, a vorbit in presa italiana despre tragerea la sorti pentru saisprezecimile UEFA Europa League. Italienii vor sosi la Bucuresti in primavara, pentru a se duela cu Steaua.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Fostul international albanez Igli Tare a vorbit inaintea meciului pierdut de Lazio cu 1-3 in fata lui AC Torino. Directorul sportiv al formatiei de pe Olimpico s-a declarat incantat de tragerea la sorti.

"Daca ne gandim la titlu? Sunt multe meciuri de jucat, credem ca avem o echipa de mare calitate in acest sezon. Avem confirmari in privinta acestui lucru, am batut Juventus de doua ori, dar cel mai important este sa continuam pe o panta ascendenta. Continuitata este cheia succesului in fotbal. Trebuie sa iesim pe teren la fiecare meci ca si cum am juca o finala.



Sunt fericit cu tragerea din Europa League, puteam intalni o echipa mult mai faimoasa decat Steaua, dar trebuie sa le respectam traditia!

Lazio are idei clare: cerem mai mult si vrem sa crestem de la an la an prin idei si mutari inteligente, dar dam in acelasi timp incredere tinerilor, pentru ca ei sunt viitorul", a spus Igli Tare.