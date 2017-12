"Putea fi si mai rau!" Prima reactie a celor de la Lazio dupa ce au picat cu Steaua! Ce a spus Angelo Peruzzi

Fostul mare portar al nationalei Italiei este managerul celor de la Lazio.

"A fost o tragere la sorti normala", a reactionat Angelo Peruzzi, managerul echipei italiene Lazio, adversara FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal.

"Nu spunem ca a fost foarte bine, a fost o tragere la sorti normala. FCSB a fost intotdeauna un club important. Ne asteapta o dubla mansa dificila, insa ar fi putut fi si mai rau", a declarat Peruzzi, fost portar important al lui Lazio, pentru canalul Sky Sport.

"Obiectivele? Deja in sezonul trecut ne-am obisnuit sa ne gandim luand-o meci dupa meci. Suntem convinsi ca putem realiza lucruri frumoase in acest sezon (...), vom vedea in luna mai unde am ajuns", a spus fostul international italian.

Potrivit lui Peruzzi, atacantul Ciro Immobile se simte bine acum, dupa ce a fost afectat din punct de vedere psihic de faptul ca nationala Italiei a ratat calificarea la Cupa Mondiala 2018. Lazio, la care joaca romanul Stefan Radu, ocupa locul 5 in Serie A dupa 16 etape, cu 32 de puncte, dar avand doua meciuri mai putin.

Vicecampioana Romaniei, care nu a fost cap de serie la tragerea la sorti, va juca prima mansa la Bucuresti, pe Arena Nationala, in data de 15 februarie, iar returul va avea loc pe Stadio Olimpico, in data de 22 februarie.