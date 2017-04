Primele masuri anuntate de UEFA dupa haosul de la Lyon - Besiktas. Pentru ce vor raspunde cele doua cluburi

UEFA a deschis proceduri disciplinare care vizeaza cluburile Olympique Lyon si Besiktas, ca urmare a incidentelor de la meciul dintre cele doua echipe, contand pentru sferturile de finala ale UEFA Europa League.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Olympique Lyon va fi sanctionata pentru aprinderea de torte, blocarea scarilor, lacune in organizare si invadarea terenului de catre suporteri.

Gruparea Besiktas este vizata de procedura pentru aprinderea de torte, incidente in public si aruncarea de obiecte.

UEFA inca nu a stabilit o data pentru analizarea acestui caz.

Sapte persoane au fost ranite uşor, intre care trei politisti si doi jandarmi, iar 12 fani turci si francezi au fost retinuti, dupa incidentele care au avut loc, joi, la meciul Olympique Lyon - Besiktas Istanbul, din prima mansa a sferturilor de finala ale UEFA Europa League.

Incidentele au inceput in afara stadionului, cu doua ore inainte de meci, in jurul orei locale 19:00 (20:00, ora Romaniei), cand suporteri ai celor doua echipe au aruncat cu obiecte unii intr-altii. Fortele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru calmarea fanilor. In stadion, cu 15 minute inaintea inceperii partidei, suporterii de la Peluza Sud au invadat terenul, dupa ce fanii turci, aflati la inelul superior, au inceput sa arunce cu petarde, torte si cu alte obiecte. Cativa suporteri turci au intrat in sectorul francezilor si au incercat sa se bata cu acestia. Meciul a fost amanat 45 de minute.

In cele din urma, partida s-a disputat cu o intarziere de 45 de minute, iar Olympique Lyon a invins cu scorul de 2-1. Pentru Lyon au marcat Tolisso '83 si Morel '85, iar pentru Besiktas a punctat Babel '15.