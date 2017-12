Povestea fabuloasa a vulturului de la Lazio: 125.000 € pe an costa intretinerea lui si e ruda cu vulturii de la Benfica si Ludogorets

Stelistii se vor intalni in primavara si cu vulturul "Olimpia", un adevarat superstar pe stadionul lui Lazio

125.000 de euro costa intretinerea anuala a vulturului Olimpia, un exemplar superb de vultur american, cumparat in 2010 de conducerea clubului Lazio pentru 7500 de euro.

"Olimpia" e femela si avea 5 ani in momentul in care a ajuns prima data pe Stadio Olimpico. In medie, vulturii din aceasta rasa traiesc 80 de ani, asa ca Olimpia va fi mult timp de acum inainte un simbol pentru Lazio.

Intr-un articol din La Repubblica, italienii explica faptul ca vulturul necesita o atentie speciala din partea ingrijitorilor.

Sunt trei oameni care se ocupa in fiecare zi de Olimpia, cu totii veniti din Spania, angajati ai companiei Eagle & Victory Srl, cea care i-a vandut clubului Lazio acest exemplar.

Pentru ca ii place apa, ingrijitorii i-au amenajat cateva bazine uriase, iar in zilele ploiase Olimpia are la dispozitie o incapere speciala.

Mai mult, un veterinar privat e disponibil la orice ora, in cazul in care se intampla ceva cu Olimpia.

Vulturul de pe Stadio Olimpico e ruda cu "Victoria", vulturul Benficai, si "Fortuna", noua achizitie a clubului Ludogorets.