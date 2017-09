"Poate cu alta echipa era mai usor!" Vrba a dezvaluit care jucator al Stelei i se pare cel mai periculos

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Dica, Budescu si Alibec CRED IN STEAUA LOR: FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV Real - APOEL, Feyenoord - City, Tottenham - Dortmund! Rezumatele Champions League sunt azi, de la miezul noptii, pe PRO X!

Tehnicianul echipei Viktoria Plzen, Pavel Vrba, a declarat in conferinta de presa ca FCSB s-a intarit in aceasta vara, dar jucatorii noi au nevoie de acomodare si nu este usor sa joace la capacitate maxima rapid. Vrba considera ca jucatorul cel mai periculos al formatiei bucurestene este Constantin Budescu.

"E adevarat ca Steaua s-a intarit, dar in acelasi timp jucatorii noi au nevoie de acomodare. Nu va fi chiar atat de usor sa joace la capacitate maxima in scurt timp. Dintre jucatorii Stelei, cel mai periculos mi s-a parut Budescu. Noi vom juca la Bucuresti asa cum am facut-o ultima data, pentru ca ne-a iesit un joc bun, chiar daca Steaua a egalat pana la urma. Eu sunt optimist, chiar daca nu par intotdeauna asa", a spus Vrba.

Pavel Vrba nu este dezamagit ca echipa sa va intalni din nou FCSB, dupa ce a mai avut-o ca adversara in preliminariile Ligii Campionilor. "Nu sunt dezamagit ca am picat cu Steaua, desi poate cu alta echipa era mai usor. E o dezamagire pentru ce s-a intamplat in ultimele doua meciuri cu Steaua. Pentru mine important este ca suntem intr-o grupa de cupa europeana. Este o realizare, desi ne doream sa ne calificam in Liga Campionilor. Un avantaj avem ca nu mai trebuie sa cautam materiale despre echipa, ca putem sa urmarim cele doua meciuri si sa incercam sa nu mai facem greselile pe care le-am facut. Pe mine ma intereseaza mai mult cum jucam noi", a afirmat el.

Meciul FCSB - Viktoria Plzen, din prima etapa a grupei G a Ligii Europa, va avea loc joi, de la ora 22.05, pe Arena Nationala. FCSB se reintalneste cu Viktoria Plzen, dupa ce a eliminat-o in turul al treilea al preliminariilor Ligii Campionilor, dupa 2-2 la Bucuresti si 4-1, in deplasare.

Sursa: News.ro