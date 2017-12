Piovaccari le-a vorbit italienilor despre echipa lui Dica: "Steaua poate fi comparata cu Juventus!"

Federico Piovaccari le-a vorbit italienilor despre Steaua dupa ce Lazio si-a aflat adversarul din 16-imile Europa League.



Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Piovaccari o compara pe Steaua cu Juventus si este convins ca echipa lui Dica va face o impresie buna in dubla cu Lazio.

"Lazio are fara indoiala o calitate mai buna, dar nu se stie niciodata in fotbal. Am fost de curand la Bucuresti, m-am intalnit cu mai multi prieteni. FCSB poate fi comparata cu Juventus, sunt convins ca stelistii vor face o impresie buna impotriva lui Lazio", a declarat Piovaccari pentru Tuttomercatoweb.com.

Atacantul italian a rememorat si momentele traite in Romania, in tricoul Stelei: "A fost un vis pentru mine in 2013 sa joc in Champions League cu Steaua, sa castiga campionatul si Supercupa fara sa fi avut un meci in Serie A".