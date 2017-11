Patrice Evra, incident halucinant in Europa League! A lovit cu piciorul in fata un fan si a fost eliminat inainte ca partida sa inceapa! VIDEO

Fostul jucator de la Manchester United si Juventus, Patrice Evra, a fost implicat intr-un moment cu adevarat incredibil in Europa League! In timpul incalzirii jucatorilor de la Marseille pentru partida cu Vitoria Guimaraes, Evra a intrat intr-un clinci cu un fan.

Conform presei din Portugalia, au existat mai multe insulte intre jucatorii lui Marseille si fanii portugezi, insa Evra a dus totul la urmatorul nivel! Evra a lovit cu piciorul in gura un suporter! Patrice Evra nu era pe lista titularilor celor de la Marseille, insa arbitrul a decis sa-i acorde cartonas rosu inainte de fluierul de incput al meciului!

Here's the incident that led to Patrice Evra being sent off before a ball was kicked!

He kicked a fan in the face????pic.twitter.com/dCLQAq9Sx0