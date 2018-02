OUT inainte de FCSB - Lazio! Anunt de ultima ora facut de antrenor: "Va reveni va fi mai linistit, pentru ca are calitate"

Felipe Anderson, una dintre vedetele lui Lazio, a fost scos din lot de antrenorul Simone Inzaghi.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Simone Inzaghi a decis sa il lase in tribune pe brazilianul Felipe Anderson, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai formatiei de pe Olimpico. Decizia vine ca urmare a prestatiei acestuia din ultimul meci.

In varsta de 24 de ani, Anderson a fost exclus din lotul lui Lazio pentru meciul cu Napoli, din acest weekend, iar prezenta sa la duelul cu Steaua este si ea incerta. Inzaghi spune ca "Anderson va reveni cand va fi mai linistit".

"S-au spus lucruri inexacte. Nu a intrat in joc asa cum ar fi trebuit sa o faca, dar e mult sa spunem ca infrangerea cu Genoa e din vina lui. Toti suntem vinovati, eu in primul rand. Dar Felipe este un patrimoniu al clubului, mereu l-am protejat, iar acum nu e linistit si am preferat sa-l las sa se pregateasca separat.

Stie ce trebuie sa faca, iar atunci cand va reveni, va sti si mai bine. Stie ca mereu l-am folosit, dar e foarte sensibil. Trebuie sa aiba o alta atitudine, insa noi il vom astepta. Se va intoarce cand va fi linistit, pentru ca are calitate si ne poate ajuta sa castigam meciuri. Nu e convocat din motive tehnice", a spus Inzaghi.