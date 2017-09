Omul care a adus victoria Stelei asteapta convocarea la nationala! Morais: "Eu ma simt roman!"

LUGANO 1-2 FCSB | Junior Morais, care si-a luat recent cetatenia romana, ar putea fi o optiune pentru Cosmin Contra la nationala Romaniei.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Junior Morais: "In prima repriza au fost peste noi. Am intrat mai putin concentrati. Dar e bine ca ne-am revenit in repriza a doua."

"In repriza a doua a fost Steaua adevarata, si am reusit sa marcam."

"Inca nu suntem calificati, mai sunt meciuri. Important e sa fim concentrati, asa cum am fost in repriza a doua."

"Dennis Man e un jucator de viitor, foarte bun. Pentru Romania e bine ca avem jucatori asa de buni."

"Eu ma simt roman, ma bucur pentru Romania si pentru fotbalul romanesc."

"Doresc sa merg la nationala. Nu neaparat eu, ci toti jucatorii pe care ii avem aici la Steaua." (PRO X)