Olteni din toata Italia: uniti-va! Impresionant: 47.000 de bilete vandute pana acum la Milan - Craiova: "Jumatate de stadion o sa tina cu romanii!"

AC Milan - Craiova se vede la ProTV, joi, de la 21:45! Bucurati-va de fotbal!



Craiova sta cu sufletul la gura in asteptarea marelui meci de pe San Siro.

"Da, se poate, hai sa visam cu totii la calificare", e mesajul razboinic transmis de capitanul oltenilor, Alexandru Baluta.

Joi seara va fi o seara cu totul speciala pe San Siro. E primul meci al sezonului, pe teren propriu, pentru AC Milan, si o sansa excelenta pentru romanii care traiesc in Milano sa fie alaturi de Craiova pentru o calificare istorica.

"E o traditie ca stadionul sa se umple la meciul care deschide sezonul pe San Siro, suporterii sunt interesati sa vada echipa, dupa schimbarile din vara", spune Massimo Pedrazzini, fost jucator si antrenor la academia lui AC Milan, si un om de-al locului, nascut in Milano.

Pana azi s-au vandut 47.000 de bilete la meci, si e de asteptat ca echipa lui Mangia sa aiba parte de o sustinere consistenta pe San Siro.

"Parca vad ca jumatate de stadion o sa tina cu Craiova, pentru ca e o comunitate foarte mare de romani la Milano. In plus, o sa aiba si Mangia, care e nascut in Milano, sustinatorii lui.", a mai spus Pedrazzini.

Cea mai mare val de romani pe un stadion european a fost in 2006, la Real Madrid - Steaua. 20.000 de suporteri au fost atunci pe Bernabeu.

AC Milan - Craiova se vede la ProTV, joi, de la 21:45.