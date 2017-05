Obsesiile lui Mourinho: aceeasi geaca la toate meciurile! De ce isi pupa incheietura mainii in momentele dramatice VIDEO

Minutul 90+3 - Celta Vigo e la un singur gol de calificare, iar Mourinho nu stie cum sa isi gaseasca mai repede incheietura mainii.

Superstitiile lui Mourinho s-au transformat in obsesii, intr-un sezon complicat, care poate fi salvat de un trofeu Europa League.

Portughezul si-a jucat onoarea si un posibil loc de Champions League aseara cu Celta Vigo, iar finalul a fost plin de emotii.

United a fost egalata, si Celta Vigo mai avea nevoie de un singur gol pentru calificarea in finala Europa League.

Camerele l-au suprins pe Mourinho sarutandu-si incheietura mainii, acolo unde si-a tatuat trei nume - al sotiei si al celor doi copii.

La returul cu Anderlecht, din sferturi, Mourinho a fost surprins cand isi saruta ritualic iconitele.

Iar geaca gri, groasa, de iarna, e nelipsita de la meciurile europene, chiar si in luna mai.

La meciul de saptamana trecuta, de la Vigo, Mourinho a purtat aceeasi geaca, in timp ce suporterii se bucurau de briza calda de pe coasta Spaniei, in pantaloni scurti si tricou.

In 2009, in drumul spre trofeul Champions League, Mourinho a purtat un palton gri la toate meciurile jucate de Inter Milano in acel sezon european.