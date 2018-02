"Numai daca ai rautate poti spune asa ceva! Nu am taiat porci, nu am chefuit!" Raspunsul lui Dica la acuzatiile lui Sumudica

Nicolae Dica a tinut sa clarifice lucrurile.

Nicolae Dica a vorbit in conferinta de presa de astazi de dinaintea partidei cu Lazio si despre acuzatiile lui Sumudica.

"Nu mai are rost sa-i raspund lui Sumudica. Au venit 20 de antrenori de la licenta PRO. Nu am taiat porci, nu am facut gratar, nu am chefuit! Doar au vazut antrenamentul, a fost o ora si jumatate de curs. Anul trecut au venit cei de la licenta A, dar atunci Sumudica nu a mai iesit sa spuna nimic.



Poti avea doar rautate ca sa dai aceste declaratii. Cei de la licenta PRO nu m-au incurcat cu nimic, chiar m-am bucurat când domnul Apolzan m-a sunat si mi-a spus ca vor sa vina sa vada antrenamentul" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dinaintea partidei cu Lazio.

"La antrenamentele dinaintea meciului cu Lazio, Dica a tinut lectii deschise cu antrenorii cursanţi pentru licenta PRO. Cu Sumudica antrenor asta nu se intampla, cu el manager vad ca se poate!" a fost declaratia lui Marius Sumudica la care a raspuns antrenorul Stelei.