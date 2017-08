"Nu vor juca banii, vom fi 11 contra 11!" Declaratia antrenorului Craiovei inainte de returul cu Milan

Antrenorul Devis Mangia este optimist ca oltenii vor face un meci bun pe San Siro.

"Va fi un meci greu, cu o echipa de mare valoare, dar speram sa facem un joc la fel de bun sau chiar mai bun ca la Severin. Stim ca va fi greu, dar ne vom juca sansa. Nu vor juca banii, vom fi 11 contra 11. Nu stiu ce va face Montella, probabil ca va schimba jucatori. Maine voi hotari daca voi face si eu modificari in echipa sau nu", a declarat tehnicianul.

Mangia i-a felicitat pe fanii Milanului pentru ca vor umple stadionul la meciul impotriva Craiovei. "Si suporterii nostri, saptamana trecuta, in cazul in care stadionul ar fi fost mai mare, cu siguranta l-ar fi umplut. Nu ma sperie atmosfera, ma bucura acest lucru. Cu suporterii in tribuna te simti fotbalist", a adaugat acesta.

Mijlocasul Nicusor Bancu crede in sansa Craiovei si spune ca echipa va face un meci la fel de bun ca in tur. "Rezultatul care m-ar multumi ar fi calificarea. Nu pot sa spun ca vom marca sigur, vedem ce va fi. Trebuie sa avem o atitudine buna si cu siguranta vor veni si rezultatele", a spus jucatorul.

