"Nu ne-am certat, a fost doar o discutie!" Balasa a dezvaluit exact ce i-a zis lui Alibec la faza loviturii libere

Viktoria Plzen 2-0 Steaua | Ros-albastrii au pierdut primul meci in acest sezon al grupelor UEFA Europa League si se vor lupta in ultima etapa pentru prima pozitie a grupei. Mihai Balasa, capitanul stelistilor, a vorbit la finalul partidei.

"A fost un meci destul de greu! Dupa trei partide in care nu am pierdut in fata lor, a venit si acest moment, din pacate. Au fost mai buni azi.

Nu ne-am certat, am avut doar o discutie. I-am zis ca e pe dreapta si e mai bine sa bat eu cu dreptul de acolo. Atat a fost!

Nu cred ca e vorba ca Denis nu mai vrea sa continue. Cat timp el e aici, cred ca isi doreste sa joace si sa o faca cat mai bine.

Nu va fi simplu cu Lugano, elvetienii au dovedit ca sunt puternici, i-au batut pe cei de la Be'er Sheva.



Avem doua infrangeri la rand, dar nu e un capat de lume. Asa cum am avut 13 meciuri consecutive fara infrangere, asa am inregistrat acum doua esecuri. Mergem mai departe", a spus Mihai Balasa la PRO X.