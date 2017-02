'Nu-mi revin, ma doare ca am ratat calificarea asta! Putea sa fie 5-0!' Ce spune Mircea Lucescu despre demitere

ZENIT 3-1 ANDERLECHT | Lucescu a pierdut derby-ul romanilor din Europa League. Anderlecht a marcat pe final si s-a calificat incredibil in sferturile de finala din Europa League.

Lucescu spune ca sefii lui Zenit sunt multumiti de modul in care a jucat echipa si sustine ca nu s-a pus in niciun moment problema inlocuirii sale.

"Inca nu-mi revin dupa eliminare! Ma supara, ma doare ca am ratat calificarea, dar nu pot sa nu remarc felul cum au jucat mai ales in tur. S-au batut pentru dreptul de a continua. Echipa mea era calificata la 3-0, Anderlecht n-a avut absolut nimic, doar un sut de la distanta care nu justifica in niciun fel calificarea. E un moment neplacut, e pacat, am facut o partida foarte buna. Am dominat categoric. Daca era mai inspirat Dzyuba, aveam 5-0, nu 3-0! Dupa gol n-am avut timp sa intervin in niciun fel!

Postul meu nu e in pericol, in niciun caz. S-a luat o hotarare sa incepem sa construim ceva. S-au recuperat banii investiti, incercam sa punem la punct un anumit tip de joc. Sa construiesti o echipa nu e treaba usoara. Daca poti s-o construiesti intinerind-o putin, e si mai bine. Daca reusim sa continuam in acest fel, cred ca lumea o sa fie multumita. Primordial pentru noi e sa avem un joc stabil, vrem sa ne impunem prin ceea ce noi jucam!", a spus Lucescu la Digisport.