"Nu mai suntem echipa de anul trecut" Reactia lui Hagi dupa 1-3 cu Salzburg acasa, si sanse 1% de calificare

Viitorul a fost invinsa cu 3-1 de Salzburg si are sanse minime de calificare in grupele Europa League. Hagi a fost dezamagit dupa meci si nu mai crede in calificare:

"Au fost mult mai rapizi ca noi, doua echipe cu spirit ofensiv, rapide in teren, din pacate au fost mult mai puternici in tot ce au facut in prima repriza. Am luat goluri usoare, din pacate asta e realitatea. Singurul lucru bun e ca am dat un gol, speram sa folosim de acum incolo acest moment negativ si sa analizam bine evolutia.

Vom vedea ce va fi la retur, trebuie sa acceptam acest rezultat, nu mai aratam cum eram inainte. Eram constient ca o sa fie un meci cu goluri multe. Trebuie sa o luam de la capat la retur, si succesul si infrangerea dureaza o zi", a spus Hagi dupa meci.