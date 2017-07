"Nu mai sunt la fel ca anul trecut!" Alibec, pregatit pentru meciul cu Plzen. Ce spune despre un transfer dupa premilinarii

Denis Alibec e pregatit pentru partida cu Plzen de marti seara, ora 20:30, in direct la ProTV.

Alibec risca sa fie eliminat cu Timisoara, dupa ce a fost a fost avertizat in startul partidei pentru proteste. Jucatorul spune ca s-a schimbat, iar acum nu va pune probleme echipei prin comportamentul sau.

Alibec a invins anul trecut Plzen cu Astra in Europa League. O parte din jucatorii Astrei au ajuns la Steaua, iar acum vor sa patrunda impreuna in grupele Champions League.



"Nu cred ca ma pot provoca, nu ma cunosc foarte bine, dar m-am mai linistit, nu mai sunt la fel ca anul trecut. Suntem pregatiti si speram sa facem un meci bun maine seara. Suntem 4-5 jucatori care am jucat contra celor de la Plzen, ii cunoastem foarte bine. Nu cred ca au schimbat foarte multe de anul trecut. Cred ca am pregatit meciul foarte bine. Avem o echipa valoroasa si sunt sigur ca vom face fata cu brio acestui meci. Sa intru in grupele Ligii Campionilor este primul meu vis la Steaua si sper sa reusim lucrul asta", a spus Alibec.

Referitor la un posibil transfer al sau, Alibec spera sa aiba un sezon bun pentru a putea pleca la o echipa mai valoroasa: "Eu nu m-am gandit niciodata sa plec, domnul Gigi Becali ia deciziile, eu nu pot sa ma transfer singur. Eu sper sa joc mai bine anul acesta decat anul trecut si vom vedea ce va fi. Eu sper sa marchez in orice competitie nu conteaza unde. Vreau sa-mi revin suta la suta si sa marchez”.