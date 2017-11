Nu i-a iesit singur cu portarul, era sa-i iasa de la 35 de metri! Alibec a incercat sa dea un gol FABULOS la Plzen. VIDEO

Denis Alibec a ratat o ocazie imensa de gol in minutul 20 al partidei Viktoria Plzen - FCSB, dar a fost la un pas sa-si ia revansa cu un sut superb de la mare distanta, din lovitura libera.

In minutul 32 al partidei de la Plzen, Alibec si-a asumat responsabilitatea executarii unei lovituri libere de la mare distanta. Acesta a sutat in "stilul Tamas" si i-a pus mari probleme portarului Hruska, care a scos cu greu in corner.