"Nu este normal ce i se intampla lui Alibec, asta-i tara in care traim!" Budescu a glumit cand a fost intrebat de transfer: "Eu sunt la oferta, sunt mai ieftin!"

Steaua 1-1 Hapoel / Steaua s-a calificat in primavara europeana, insa Budescu s-a suparat pe arbitri si fanii Stelei pentru lacrimile lui Alibec

Constantin Budescu a pasat la singurul gol al Stelei din partida cu Hapoel, insa a fost nemultumit de situatia coechipierului sau, Denis Alibec, cel care a izbucnit in lacrimi pe banca de rezerve dupa ce a fost huiduit de public.

"Este bine ca ne-am calificat, din pacate nu am obtinut o victorie pe care cred ca o meritam. Am avut un penalty si rosu, nu stiu ce au vazut arbitri, ziceau ca in cap. Nu imi dau seama ce au vazut, erau 4 arbitri acolo.



Nu este normal ce i se intampla, a facut multe pentru Steaua, trebuie sustinut pentru ca nu este normal ce i se intampla, trebuia sprijinit cand a fost schimbat. Asta e tara in care suntem, cand ai cateva meciuri mai proaste este huiduit. Nu este normal, am castigat cu 2-1 in Israel si suporterii lor au ramas si dupa partida si au cantat. Asa cred ca ar trebui sa fie si la noi.



Nu cred ca se gandeste cineva la transfer acum pentru ca nu este perioada de transferuri. Eu sunt la oferta, sunt mai ieftin, ca o gluma.



Este o nunta, am vorbit si mi-a spus si Nicolae Dica sa merg, ca am jucat foarte multe meciuri in ultima vreme si sa ma mai odihnesc. S-a potrivit" a spus Constantin Budescu la Pro X dupa partida.