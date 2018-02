"Nu am mai vazut de mult o echipa romaneasca dominata in asa hal!" Reactia celor de la Dinamo dupa infrangerea Stelei de pe Olimpico

Steaua a fost batuta mar de catre Lazio, scorul putand fi chiar mai mare de 5-1.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Managerul sportiv al celor de la Dinamo, Ionel Danciulescu, a vorbit despre partida Stelei de pe Olimpico, considerand ca diferenta a fost mult prea mare intre cele 2 echipe.

”Lazio venea dupa un inceput de sezon destul de bun, dar in fata Stelei venea dupa trei meciuri fara victorie. Nu se aflau nici ei intr-o situatie buna la meciul de la Bucuresti. Am vorbit si cu Radu Stefan. In acea perioada se simtea si o oarecare stare de oboseala. Au jucat foarte multe meciuri si au folosit cam aceeasi formula. De aceea, Inzaghi a folosit o formula de joc cu fotbalisti folositi mai putin.



La Roma stiam ca va fi cu totul si cu totul alta partida, fata de tur, atunci probabil cand italienii credeau ca doar simpla lor prezenta poate sa le aduca un rezultat bun, dar nu a fost asa. Steaua a facut o partida destul de buna, extraordinar de buna chiar, cu ultimele sapte minute cand Lazio a atacat mult.



Din pacate pentru Steaua, fotbalistii lui Dica au incercat sa faca acelasi joc, acelasi pressing avansat, dar s-a vazut chiar de la inceput, din minutul 2, cand au avut prima ocazie, ca lucrurile stau diferit. De altfel, Lazio a inscris foarte rapid si jocul a fost la discretia lor.



De mult nu am mai vazut o echipa romaneasca sa fie dominata de maniera asta in care a patit-o Steaua. S-a vazut inca de la inceputul meciului ca Lazio domina, ba chiar a inscris si foarte devreme. Au jucatori de calitate, Anderson sau Immobile. S-a vazut si aseara de ce valoreaza atat de mult. Steaua nu a avut nicio sansa. A fost un meci la care Steaua a fost depasita la toate capitolele S-a vazut inca de la inceputul meciului ca Lazio domina, ba chiar a inscris si foarte devreme. Au jucatori de calitate, Anderson sau Immobile. S-a vazut si aseara de ce valoreaza atat de mult. Steaua nu a avut nicio sansa. A fost un meci la care Steaua a fost depasita la toate capitolele" a spus Ionel Danciulescu la Digi Sport.