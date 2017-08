"Nu am ce sa le reprosez baietilor, nu e usor pe un astfel de stadion". Ce a spus Mangia despre ratarea monumentala a lui Mitrita

AC Milan 2-0 CSU Craiova si oltenii sunt OUT din Europa. Devis Mangia a vorbit la finalul partidei de pe San Siro. Vezi AICI FAZELE VIDEO din meci.

"Nu este usor sa vii sa joci pe un astfel de stadion. Noi ne-am facut jocul, pacat ca am primit doua goluri dupa faze fixe. Am avut ocazii. Nu este usor sa joci in astfel de conditii. Nu am ce sa le reprosez baietilor", a spus Mangia pentru Mediaset Premium.



Mangia a vorbit si despre Mitrita, care a ratat o ocazie foarte mare in prima repriza. "Imi pare rau pentru el, era demoralizat. Este tanar si va creste", a afirmat el.