Nita, aplauze la scena deschisa in pauza meciului cu Lugano! Gestul facut de portarul lasat pe banca de Dica

Dica a decis sa-l foloseasca pe tanarul Andrei Vlad in meciul cu Lugano, partida decisiva pentru castigarea grupei.

"Messi al portarilor", asa cum a fost supranumit de Gigi Becali a incasat doua goluri in prima repriza, iar publicul a fost extrem de nemultumit.



In pauza meciului, Nita a iesit la incalzire si a facut spectacol in poarta. Portarul titular al Stelei a oferit publicului si celebra lovitura a scorpionului patentata de Rene Higuita. Fanii au gustat momentul si au aplaudat la scena deschisa reprezentatia lui Nita.