Negoita scoate banii pentru o minune in CATEDRALA San Mames. Ce prime le-a promis dinamovistilor pentru calificare

O suta de mii de euro vor imparti dinamovistii in vestiar daca se califica la Bilbao. De 12 ani asteapta Dinamo sa elimine un nume mare. Ultimul a fost Everton. Dinamo vrea sa se califice si pentru Cornel Dinu, care implineste 69 de ani.

Dinamovistii vor lua cate 5.000 euro de om prima de calificare, de 6 ori mai putin decat rivalii stelisti. Negoita le-a dat vestea jucatorilor in avionul de Bilbao.

"Sa joci si sa ajungi in grupele Europa League e un bonus mai mare decat orice prima", spune Ionel Danciulescu.

"Avem sperante, sperante suficiente incat sa credem in aceasta posibilitate de a ne califica. Daca reusim, va fi o performanta extraordinara care va ramane in istorie", spune si Ionut Negoita.

Fanii au platit cate 850 de euro ca sa zboare cu dinamovistii la Bilbao. Mutu si-a luat sotia in Spania. Dinamo trebuie sa marcheze la Bilbao, unde in acest an a castigat doar Real Madrid.