"Nea Gigi ne-a dat multa determinare! Trebuie sa jucam asa si in Liga I". Cui i-a dedicat Denis Alibec golul marcat cu Plzen

FCSB 3-0 Viktoria Plzen | Stelistii au debutat excelent in noul sezon al grupelor UEL si sunt increzatori in calificarea in primavara. Budescu si Alibec au dat golurile echipei lui Dica. Denis Alibec a vorbit la finalul partidei.

"Am jucat foarte bine, a fost un meci frumos. Nea Gigi ne-a dat multa determinare. Ne-am mobilizat impreuna, am vorbit si ieri si ne-am spus ca trebuie sa facem ceva ca sa jucam mai bine.



Ar trebui sa jucam la fel si in Liga I.

La fotbal te mai certi pe teren, mai suntem nervosi cateodata, e normal sa mai fie conflicte, dar ne-am impacat.

E treaba domnului Daum, nu a vrut sa ma cheme, nu am ce sa spun eu.

Speram sa continuam asa in grupele Europa League, dar sa facem meciuri bune si in Liga I.

Cred ca ne vom lupta cu Beer Sheva, dar nici Plzen nu este o echipa rea. Probabil astazi au avut ceva emotii ca joaca impotriva noastra, noi am jucat mereu bine cu ei.

Imi dedic mie golul, ca in ultimele meciuri nu am marcat. Sper ca acest gol sa fie inceputul jocului meu bun, sa revin la forma din sezonul trecut", a spus Denis Alibec la Pro X.