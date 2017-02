Ne calificam la ei acasa! Meciul decisiv pentru optimi se vede la ProTV! GENK - ASTRA, joi de la 22:00

Genk - Astra, joi 23 februarie la ProTV de la 22:00

Astra a obtinut un egal pe teren propriu cu Genk, in saisprezecimile Europa League, dupa ce Seto a egalat in minutul 90 pentru echipa lui Sumudica. Giurgiuvenii merg in Belgia sa obtina o calificare istorica in optimile competitiei, la 4 ani de cand ultima echipa a ajuns in aceasta faza.

Steaua se califica in optimi in 2012, cand trecea de Ajax si apoi era eliminata de Chelsea, viitoarea detinatoare a trofeului.

Astra e obisnuita sa castige meciuri in deplasare, avand victorii in acest sezon acasa la West Ham (1-0), Viktoria Plzen (2-1) si Austria Viena (2-1).