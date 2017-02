N-are Astra multi fani, dar are unul cu care se poate mandri. Povestea unui japonez venit de la 10.000 km

Putin peste 3.000 de oameni au asistat la partida Astrei Giurgiu cu Genk, din saisprezecimile UEFA Europa League, disputata aseara si incheiata cu scorul de 2-2. Intre acestia s-a regasit si o prezenta cu totul si cu totul exotica. Un japonez a venit special pentru meciul echipei pe care spune ca o iubeste.

Tetsuya Tsuno este numele celui mai mare fan al Astrei din Japonia. In varsta de 19 ani, tanarul a calatorit aproximativ 10.000 de kilometri pentru a-si vedea, dupa o lunga asteptare, favoritii la treaba. Acesta a asistat la meciul Astra 2-2 Genk, aseara.

Intre cei peste 3.000 de spectatori care au asistat aseara la meciul campioanei Romaniei cu Genk, din saisprezecimile Europa League, s-a remarcat o prezenta cel putin exotica. Desi atitudinea, explozia de bucurie de la golurile lui Budescu si Seto, precum si oftatul de la reusitele belgienilor nu au pus niciun moment in dubio apartenenta sa intre fanii giurgiuveni, o privire mai atenta aruncata in directia tribunei a tradat totusi diferentele. Pentru ca, pana la urma, cati japonezi, cu exceptia lui Takayuki Seto, poti intalni in micutul orasel Giurgiu?!

Apoi, era greu sa nu observi si sa nu te intrebi: "Oare cine e tanarul cu care merg toti acei oameni sa-si faca fotografii?"

Asa l-am observat in tribuna stadionului Marin Anastasovici, denumire pe care el a tinut de mai multe ori sa o pronunte, facand-o aproape perfect, pe Tetsuya Tsuno.

"Am venit pentru ca iubesc Astra"

In varsta de 19 ani, tanarul japonez, student al Universitatii din Yokohama, cu specializarea pe economie, a vorbit pentru Sport.ro si ProTV.

"Iubesc Astra", au fost primele sale cuvinte, inainte sa explice cum s-a indragostit de formatia giurgiuveana, de care nu multi auzisera inaintea titlului castigat in Liga I si al dublelor cu West Ham.

Sosit in Romania de la peste 9.000 de kilometri distanta, dupa un drum lung si obositor, Tsuno a reusit sa ajunga dupa 4 ani de asteptare, spune el, la un meci al favoritilor.

Purtand un tricou cu Vicent Laban, fotbalist care a evoluat la Astra intre 2013 si 2015, care sta totodata si dovada a faptului ca este fan al formatiei lui Sumudica de mai multa vreme, adolescentul nipon a povestit: "Am vazut un meci al Astrei acum 4 ani, un joc foarte bun, in care Takayuki Seto era capitan. Mi-a placut mult Astra. Sunt foarte fericit ca am venit".

Tinand sa repete "iubesc Astra", el a continuat: "Sunt bucuros ca am venit pe stadionul Marin Anastasovici. E adevarat ca e frig in Romania, dar oamenii de aici sunt atat de calzi si au fost atat de primitori cu mine. Am venit de foarte departe. Am vorbit inclusiv cu Marius Sumudica, e un om foarte bun si mai ales foarte amuzant".

Seto e favoritul, dar Budescu l-a cucerit si el

Cum era de asteptat, un lucru normal de altfel, tanarul nipon il are ca mare favorit pe conationalul Seto Takayuki, dar recunoaste: "Budescu e un mare fotbalist. Imi plac Constantin Budescu, Silviu Lung si Junior Morais", a mai spus Tsuno.

...despre Tetsuya Tsuno

Originar din Fujisawa, provincia Kanagawa, un oras cu 420 de mii de locuitori, tanarul studiaza economia la Universitatea din Yokohama

Acesta spune ca urmareste meciurile Astrei de la 15 ani

Acum, la 19 ani, si-a luat inima in dinti si hainele in bagaj si a calatorit circa 10.000 de kilometri pentru un meci de fotbal

Tsuno s-a cazat la Giurgiu si a vrut sa vada si orasul din care provine echipa sa favorita