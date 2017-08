"N-am facut Romania de rusine! Donnaruma a fost eroul lor". Oltenii spun ca au iesit cu fruntea sus si ataca rivalele: "Anul trecut au luat unii 0-5"

AC Milan 2-0 CSU Craiova | Oltenii ies din Europa, dupa 0-3 la general in fata marelui Milan, care a bagat 200 de milioane de euro in transferuri in aceasta vara. Fazele VIDEO sunt AICI.

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV!

"Donnaruma a fost eroul lor si cu asta-basta. Toata lumea se sperie de echipe mari, cand auzim de Milan ne tremura; noi am dovedit ca nu e chiar asa, am iesit cu fruntea sus.



A fost o intoarcere dupa 17 ani, am aratat ca ne putem bate cu o echipa puternica.

Anul trecut si-au luat-o unii cu terenul in cap, 0-5 de la cetateni.

Nu cred ca am facut Romania de ras, la urma urmei am jucat impotriva unei echipe care a bagat 200 de milioane.

Daca Mitrita era inspirat si facea 1-1 la acea faza, cred ca le cam ingheta sangele italienilor", a spus Marcel Popescu la Digisport.