N-a vrut sa zica echipa, dar tot n-a putut sa se abtina :)) Becali a anuntat pe cine va miza Dica in atac maine: "Joaca bine si pune 10 milioane la cota"

Lazio - Steaua e maine seara, ora 20:00, IN DIRECT la ProTV

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Gigi Becali, patronul Stelei, a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, inaintea meciului Lazio - Steaua, programat maine seara si transmis de la 20:00 la ProTV.

In stilu-i caracteristic, Becali a dezvaluit cateva dintre planurile lui Dica, dand de inteles ca Denis Man va fi titular pe Olimpico si il va ajuta pe Bizonul Gnohere.

"Daca joaca maine bine, Man pune 10 milioane de euro la cota", spune Becali.

"Vlad trebuie sa apere fara niciun fel de emotie. Lazio a avut 10-0 la suturi pe poarta in ultimul meci, dar a jucat cu Juventus Colentina din Serie A. Adica cu Verona...

Noi nu mai suntem outsideri la ora asta. Eu am vazut-o pe Lazio si simt ca nu sunt mai puternici ca noi. O sa vedem daca simt bine sau nu.

Cand am jucat cu Sporting, am facut acolo 0-0, dar imi era teama in continuare, pentru ca ii vazusem cum paseaza. Astia de la Lazio nu ne-au dominat asa, mingea a fost la noi. O sa vedeti cum noi, outsiderii, cum zice Meme, o sa-i batem si acolo. Eu asa simt.

Nu stiu inca cine intra in locul lui Pintilii. Adica stiu, dar nu va pot spune, ca Lazio nu e Targu Mures.

Balasa e ok, face deja parte din lot si poate intra oricand.

Teixeira s-ar putea sa fie si el pe banca in prima repriza. Si Florinel Coman tot pe banca. Bine, eu zic sa va mai induc si in eroare acum...

Eu l-as vrea erou pe Man maine seara! Il vreau erou ca sa mai puna 10 milioane la cota! Maine, daca face un meci bun, pune 10 milioane la cota!

Nu va spun daca o sa fie Man titular! Eu stiu, dar nu pot sa va spun!

Bine, voi va dati seama! Daca am zis ca il vreau erou, e clar ca in meciurile astea trebuie sa-l bagi", a spus Becali.



Echipa probabila a Stelei: Vlad - Benzar, Planic, Gaman, Morais - Nedelcu, Popescu/Filip - Man, Budescu, Tanase - Gnohere