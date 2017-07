Motivul halucinant pentru care Craiova - Milan nu se vede la TV in Romania! Partida va fi transmisa doar in Italia

Craiolguta a lovit din nou!

La 17 ani de la ultimul meci al Craiovei in cupele europene, oltenii nu vor putea sa vada la televizor un duel cu adevarat special in fata marelui AC Milan! Un duel cu o echipa de clasa care a investit aproape 200 de milioane de euro in transferuri in aceasta vara.

Craiolguta loveste din nou in fanii fotbalului dupa ce sezonul trecut a trimis o echipa cu juniori intr-un meci foarte important in lupta pentru titlu. Acum, cei de la CSU au cerut o suma exagerat de mare pentru ca o televiziune din Romania sa transmita meciul iar negocierile au fost stopate: 50.000 de euro!

Sansele ca meciul CSU Craiova - AC Milan sa fie vazut in Romania exista, insa sunt mici in conditiile in care pretentiile echipei gazde au fost considerate exagerate. Totusi, meciul va fi transmis in Italia. "Daca nicio televiziune din România nu cumpara drepturile, partida nu se va vedea la noi in tara, ci doar pe teritoriul Italiei. Asta inseamna costuri suplimentare destul de mari pentru italieni, care trebuie sa vina la Severin cu car de transmisiuni, camere si personal tehnic specializat" scrie Gazeta.