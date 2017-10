Moti le-a luat fata stelistilor din nou! Fundasul a fost inclus in echipa saptamanii din Europa League. VIDEO

Cosmin Moti a deschis scorul pentru Ludogorets in partida cu Braga.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Ludogorets a castigat in Portugalia cu 2-0, iar Moti a deschis scorul cu o reluare cu capul la corner, in minutul 25.



Moti e laudat de UEFA pentru jocul sau si pentru reusita. "A fost la inaltime, a marcat pentru deschiderea de scor, iar echipa sa nu a primit gol. A respins mingea de 10 ori in cele 16 interventii din timpul partidei", scrie site-ul forului european.



Steaua s-a impus in deplasare la Beer Sheva, dar niciun jucator stelist nu a prins echipa ideala. Gnohere e nomianlizat la titlul de jucatorul etapei si e chiar favorit sa castige trofeul.

Echipa etapei