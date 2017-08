Montella are un nou BBC la Milan: fundasii de 5 stele! Anuntul Gazzetei dello Sport

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

AC Milan a facut spectacol pe piata transferurilor, dupa ce a fost preluata de patroni chinezi.

Marele Milan revine in Europa cu mari sperante, iar fanii au luat cu asalt casele de bilete ale stadionului San Siro. Dupa multi ani, clubul isi anunta revenirea in lupta fotbalului si elita europeana. Pentru asta, Milan trebuie sa treaca de CSU Craiova in preliminariile Europa League. Pare usor dupa victoria cu 1-0 din tur, insa oltenii au pus multe probleme, iar acum merg in Italia hotarati sa forteze miracolul.

Montella isi pregateste apararea cu celebrul Bonucci, transferul surpriza din aceasta vara de la Juventus. Mai mult, antrenorul italian se bazeaza pe un nou "BBC", insa nu de atac, asa cum este cel de la Real Madrid, ci in aparare.

Bonucci, Biglia si Calhanoglu sunt oamenii care trebuie sa formeze coloana vertebrala pentru noua echipa a Milanului.

AC Milan - Craiova, joi, 21:45, ProTV, se joaca cu stadionul plin. Pana ieri s-au vandut 56.000 de bilete, iar cererea este in continuare mare.