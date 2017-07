Montella, despre meciul cu Craiova: "Stiu totul despre ei!" Jucatorul oltean care l-a impresionat

Montella spune ca resimte presiunea investitiilor masive facuta vara asta la Milan.

Vincenzo Montella, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca adversara din turul trei preliminar al Ligii Europa, CSU Craiova, este o formatie organizata si cu talente in partea ofensiva. El a mentionat ca jucatori ca Alexandru Baluta stiu cum sa isi puna in dificultate adversarii.

"Stiu totul despre Craiova. Stiu cum gandeste antrenorul, cum joaca, stiu totul. Am vazut o echipa organizata, cu talente in fata. Jucatori ca Baluta stiu sa te puna in dificultate. Trebuie sa fim agresivi si sa nu le lasam spatii", a spus Montella.

El s-a declarat optimist inaintea confruntarii cu CSU Craiova. "Incerc sa nu ma gandesc la ce e mai rau. Simt presiune, dar mai ales curiozitate. Sunt curios sa vad echipa in teren. Va fi un meci foarte periculos daca nu il vom aborda corect. Calificarea este obiectivul nostru absolut", a adaugat tehnicianul.