Momentul in care meciul cu Craiova a trecut pe plan secund! Toti spectatorii au inceput sa aplaude cand a aparut el! VIDEO

Bonucci a fost transferul surpriza al Milanului din aceasta vara.

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Cumparata de patroni chinezi, AC Milan renaste cu investitii de peste 200 de milioane de euro in aceasta vara. Italienii au dat cea mai importanta lovitura de imagine cand l-au luat pe Bonucci de la rivala Juventus cu 42 de milioane de euro. Jucatorul nu este pe lista UEFA, insa a fost prezentat in fata fanilor inaintea partidei. In timpul meciului cu Craiova, camerele s-au indreptat spre Bonucci, care dadea autografe la tribuna oficiala.

65.673 de spectatori au fost pe San Siro la meciul cu Craiova.