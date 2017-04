Moment TERIBIL sub ochii lui Chipciu! Rojo s-a lovit rau cand incerca sa-i ia mingea si a iesit pe TARGA. VIDEO

Argentinianul Rojo n-a rezistat decat 20 de minute in teren in returul cu Anderlecht de pe Old Trafford.

Fundasul s-a lovit rau la genunchi in momentul in care incerca sa-i ia o minge lui Chipciu. Rojo a primit ingrijiri timp de cateva minute, apoi a fost scos din stadion pe targa. Mourinho l-a trimis in teren pe Daley Blind pentru a-l inlocui.