MM Stoica: "Ma pregatesc de a 7-e calificare in primavara, restul nu au atatea la un loc!" IRONII catre CFR: "Sunt favoriti la Champions League!"

Beer Sheva 1-2 Steaua / MM Stoica a fost impresionat de gazde si a anuntat retur de Champions League pe National Arena.

MM nu i-a uitat nici pe rivalii de la CFR. Dan Petrescu a pus presiune pe stelisti spunand ca Steaua poate sa castige chiar si Europa League. MM nu i-a ramas dator si ii transmite ca CFR poate sa castige Champions League in sezonul urmator.





"Pentru mine se contureaza a saptea calificare in primavara europeana. Restul de echipe nu stiu daca strang atatea la un loc. Vreau sa spun ca am primit o lectie de fair play din partea gazdelor noastre. Nu am intalnit niciodata o echipa care sa piarda iar oficialii sa se poarte atat de frumos cu noi.



Imi cer scuze ca am zis ca Lugano e cea mai slaba echipa posibila, am vorbit cu Felipe Teixeira si mi-a zis ca nu e atat de slaba din moment ce a reusit sa castige cu o echipa aflata in forma extraordinara ca Plzen.



Planici e putin suparat ca a pierdut Steaua Rosie. Dar i-am zis ca in Europa there is a single star, Steaua Bucuresti.



Cred ca meciul retur cu Beer Sheva e confruntare de Champions League, dar cand ai pe banca un jucator ca Isaac Cuenca, are salariu 55.000 de euro net pe luna, ei au s-au calificat in dauna lui Inter, abia astept sa vad rezumatul, si acum ma gandesc ca am reusit o victorie formidabila.



Cu toata seriozitatea va spun la anul vad CFR Cluj favorita la castigarea Champions League. Real are probleme mari, PSG are probleme cu fairplay-ul financiar, Barcelona nu mai e ce a fost, CFR e mare favorita sa castige Champions League, vant din pupa sau cum se zice", a spus MM.