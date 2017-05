Miza COLOSALA pentru jucatorii lui Man United la finala cu Ajax! Pogba si Ibrahimovic pot pierde o AVERE

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Jucatorii celor de la Manchester United au o miza de 38 de milioane de lire sterline pentru marea finala cu Ajax Amsterdam care va fi de miercuri intr-o saptamana! Conform noii structuri a salariilor jucatorilor de pe Old Trafford, fiecare jucator care castiga mai mult de 20.000 de lire pe saptamana va pierde 25% din acesta daca echipa nu se califica in Champions League!

Cum locul 4 in campionat nu mai poate fi obtinut matematic, soarta echipei lui Jose Mourinho se va decide in finala de la Stockholm. Astfel, partida cu Ajax are una dintre cele mai mari mize din punct de vedere financiar pentru Man United in istoria clubului!

Conform celor de la The Times, cei 22 de jucatori din prima echipa ramasi din formatia cu care Louis van Gaal rata Liga Campionilor sezonul trecut vor pierde 28 de milioane de lire. Iar cele 4 achizitii facute de Mourinho - Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailly si Henrikh Mkhitaryan - vor pierde 9 milioane de lire conform aceleiasi clauze. De asemenea, o infrangere in fata lui Ajax va insemna pierderea unui bonus de 1 milion de lire. Singurii 2 jucatori care nu vor avea de suferit sunt Timothy Fosu-Mensah si Axel Tuanzebe, cei doi castigand mai putin de 20.000 de lire saptamanal.

Pentru Man United, ratarea Champions League ar insemna o scadere cu 30% a contractului sponsorizare cu Adidas.