Dica pastreaza suspansul inainte de Steaua - Lazio (maine seara, 22:00, in direct la PRO TV).

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio

N-a anuntat cu cine va incepe titular in atac. Intrebat pe cine prefera in echipa de start, capitanul Tanase n-a avut nici el mai mult noroc in momentul in care i-a cerut ajutorul antrenorului sau. :))