Mircea Lucescu pariaza pe Steaua contra lui Lazio: "Nu vad de ce nu s-ar putea califica!" Cum l-a laudat pe Sumudica

Ambele dueluri dintre Steaua si Lazio din 16-imile Europa League vor fi in direct la Pro TV.

Mircea Lucescu a declarat la Casa Fotbalului ca nu vede de ce Steaua nu ar putea reusi sa se califice mai departe in Europa League dupa dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala.



"Pentru o echipa din estul Europei nu e usor sa fie in maximum de forma in luna februarie. n schimb, campionatul Italiei atunci este in februarie la nivelul maximal. Dar nu vad de ce Steaua nu ar reusi sa se califice mai departe. Are potential, are jucatori foarte buni, un antrenor entuziast... Deci nu vad de ce nu. A reusit Sumudica sa faca performante bune cu Astra, de ce nu ar putea sa faca acelasi lucru si Steaua", a spus Lucescu.

Tehnicianul l-a laudat pe Marius Sumudica, antrenor care se afla in prezent cu echipa sa, Kayserispor, pe locul 5 in campionatul Turciei. "Sumudica este extraordinar. Se comporta extraordinar cu o echipa mica. Dupa ce l-am vazut in prima etapa cu Galatasaray l-am si sunat si i-am spus ca ii va foarte greu. Dar a luat niste decizii foarte bune. Vorbesc cu el, dar este in totalitate meritul lui. Sumudica a demonstrat in tara, demonstreaza acum si in Turcia. Este un antrenor excelent", a precizat Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a tinut la Casa Fotbalului o prelegere in fata participantilor la cursul de licenta UEFA Pro din cadrul scolii Federale de Antrenori. Reputatul tehnician le-a vorbit cursantilor despre meseria de antrenor si le-a dat sfaturi de la modul de pregatire a unui meci de fotbal pana la rezolvarea unor probleme de disciplina in cadrul lotului de jucatori.

Printre cei care au fost prezenti la intalnirea cu Mircea Lucescu s-au numarat Nicolae Dica, Adrian Mihalcea, George Ogararu, Aurel icleanu, Constantin Schumacher, Ion Moldovan, Ovidiu Burca, Costel Orac, Daniel Pancu, Ionel Augustin, dar si selectionerul Romaniei, Cosmin Contra.